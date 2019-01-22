7家信用卡免費機場接送排除宜蘭 消保官：根本歧視

2019-01-22 12:09

［記者林敬倫／宜蘭報導］宜蘭縣政府消保官王雅琳接獲民眾反應，匯豐、兆豐及台新等7家銀行信用卡的免費機場接送服務，排除宜蘭，王雅琳繼續追查，其中4家的服務，更僅限台北、新北、桃園、台中市及高雄市；王雅琳認為，這不叫歧視什麼才算歧視？如果標榜免費機場接送服務，卻僅限特定地區，涉及廣告不實，她已函請行政院消保處轉主管機關金管會處理。

王雅琳接獲陳姓民眾反應，申請匯豐銀行的華航御璽卡，因標榜免費機場接送服務，但要使用這項服務時，發現該卡片的免費接送區域，僅將宜蘭排除在外，她因此開始追查。

經過近2個月的調查，王雅琳發現，全國18家銀行有免費機場接送服務，有7家銀行信用卡排除宜蘭縣，包含匯豐、兆豐、台新、元大、玉山、陽信及合作金庫，其中元大、玉山、陽信及合作金庫的免費機場接送服務，更僅限台北、新北、桃園、台中市及高雄市，申請資格年收入要200萬元以上的元大，甚至連台中市都排除。

「這不叫歧視什麼才算歧視?」王雅琳指出，雪隧通車後，宜蘭交通已經很便利，到桃園國際機場的路程縮短很多，早已不算偏遠地區，信用卡免費接送服務，卻將宜蘭排除在外，實在很奇怪。

王雅琳表示，她呼籲所有銀行業者，義務不該低於廣告的內容，就這些排除的地區，應該給予同樣的免費機場接送服務，才是正道，否則就不該在廣告中標榜「免費機場接送服務」，如此已涉及廣告不實，違反金融消費者保護法的規定，她已函請行政院消保處，轉目的事業主管機關金管會予以處理。

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