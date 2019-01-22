平溪天燈節登場！觀旅局首推2月16日399元4人平溪天燈遊

2019-01-22 12:04

〔記者翁聿煌／新北報導〕2019平溪天燈節將於春節登場，新北市觀光旅遊局選定2月16日規劃超值399 元「平溪體驗遊」，一家四口除了可以參加晚上的天燈施放，還有吃到台灣傳統美食鼠麴粿（草仔粿）、可愛天燈小吊飾、當地歷史文化風情導覽及精美小禮物，將於1月23日上午10 點在「平溪天燈節活動官網」開放報名，限量100組，先搶先贏。

觀旅局長張其強說，今年的「平溪天燈節」將於2月16日及2月19日舉辦兩場盛大的天燈施放晚會，平溪天燈節享有國內外盛名，今年還將邀請國際遊輪旅客一起來共襄盛舉，留下難忘的台灣回憶。

新北市也針對一般民眾，想要到平溪一遊，可以參加2月16日的超值399元「平溪體驗遊」，一家四口除了可以參加晚上的天燈施放，還可以拿到台灣傳統美食鼠麴粿（草仔粿）4份、可愛天燈小吊飾2份、當地歷史文化風情導覽及由插畫家繪製的精美小禮物「2019平溪天燈節」主視覺設計的陶瓷杯墊2份，極具蒐藏價值，將於1月23日上午10 點在「平溪天燈節活動官網」開放報名，限量100組，先搶先贏。

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