玉峰堰工業專管「等於宣告曾文溪死亡」 環團籲蘇揆撤除

2019-01-22 12:02

〔記者陳昀／台北報導〕台灣水資源保育聯盟等環保團體今天召開記者會指出，前行政院長賴清德任內核定新建曾文溪玉峰堰工業專管通往南科，將有利解編曾文溪自來水保護區，但不僅會引發水污染，統一集團在此興建高爾夫球場也不再受限，「等於宣告曾文溪死亡」，呼籲新任行政院長蘇貞昌撤銷「弊案」。

台灣水資源保育聯盟理事長陳椒華、荒野保護協會台南分會副分會長張讚合表示，玉峰堰是台南民生及工業用水的水源，每天約3萬噸供水，在山上淨水場初步處理後再送到潭頂淨水廠處理，但賴清德任內核定25億元前瞻預算執行「台南山上淨水場供水系統改善工程計畫」，就變得很沒必要，唯一目標就是讓水質保護區解編，進而開放統一夢世界在此興建高爾夫球場，但解編後這工程也勢必淪為廢墟。

草山生態文史聯盟理事長文海珍說，玉峰堰是台南的重要水資源，同時供應民生、工業用水，並不需要工業專管，一旦保護區解編，污染性工業就能進駐，反造成污染。

台灣生態學會理事長楊國禎也說，台灣西南部一向缺水，卻一再發展高度耗水、耗能、排放、污染的產業，抽取珍貴水資源，恐怕禍延子孫。

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