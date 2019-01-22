蘭嶼近海稍早發生規模4.8地震 最大震度5級

〔即時新聞／綜合報導〕台東東南方海域稍早發生芮氏規模4.8地震！
這起地震發生於11點19分，震央位於台東縣政府南偏東方63.4公里的海域，震央深度為20.9公里，各地最大震度為台東縣蘭嶼5級、屏東縣獅子3級；台東縣綠島、大武、達仁2級。
還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：
iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ
Android載點 https://goo.gl/VJf3lv
為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Internet Explorer 10(含) 以上版本的瀏覽器。
〔即時新聞／綜合報導〕台東東南方海域稍早發生芮氏規模4.8地震！
這起地震發生於11點19分，震央位於台東縣政府南偏東方63.4公里的海域，震央深度為20.9公里，各地最大震度為台東縣蘭嶼5級、屏東縣獅子3級；台東縣綠島、大武、達仁2級。
還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：
iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ
Android載點 https://goo.gl/VJf3lv