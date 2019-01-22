蘭嶼近海稍早發生規模4.8地震 最大震度5級

2019-01-22 11:42

〔即時新聞／綜合報導〕台東東南方海域稍早發生芮氏規模4.8地震！

這起地震發生於11點19分，震央位於台東縣政府南偏東方63.4公里的海域，震央深度為20.9公里，各地最大震度為台東縣蘭嶼5級、屏東縣獅子3級；台東縣綠島、大武、達仁2級。

  • 蘭嶼西北方海域稍早發生一起芮氏規模4.8的地震。（圖擷取自中央氣象局）

    蘭嶼西北方海域稍早發生一起芮氏規模4.8的地震。（圖擷取自中央氣象局）

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