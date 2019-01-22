東勢黃金梨進軍梨市場 中市府協助拓展行銷管道

2019-01-22 11:36

〔記者張軒哲／台中報導〕台中市山城地區是高接梨大宗產地，為全台最大產區，年產值破26億元，為增加水梨品種多樣性，東勢區農會多年前引進黃金梨梨穗，於東勢石角地區試種，今年嫁接成功率突破90％，目前推廣面積約60公頃。

台中市高接梨栽培面積達2420公頃，台中市農業局今日表示，黃金梨由東勢區農會在5年前自大陸引進栽培，果肉細緻、多汁甜美，目前在東勢區有部分農民栽植，栽培面積約有60公頃。

東勢區農會5年前自中國引進黃金梨梨穗，陸續推廣果農試種，目前栽培面積約有60公頃。台中市農業生產合作社研究員劉展憲指導石角地區果農依據當地環境，調整栽培管理方式，嫁接梨穗後，果實約需170至190天成熟，方可採收，預計今年7月上市。

市議員冉齡軒表示，東勢區栽種許多梨的品種，目前台中市水果要打開國際市場，期盼可透過黃金梨的品種特殊性，受到消費者青睞，盼市府可協助農民打造品牌、拓展行銷管道。

台中市農業局副局長蔡勇勝表示，黃金梨果肉細緻、多汁甜美，正推廣水梨的多樣性，輔導果農栽種多品種的水梨，避免產期集中，造成量多價跌。將輔導農友打造品牌，媒合銷售管道，讓好的農產品賣出去，提高農友收益。

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