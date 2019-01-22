暖冬影響 過年花量、花價穩定

2019-01-22 11:39

〔記者鍾泓良／台北報導〕距離過年僅剩一週，年菜、花卉也進入採買高峰。台北花卉產銷公司今天舉辦春節花卉推廣記者會，希望可以在過年前加強買氣。台北花卉公司董事長李明聰表示，今年暖冬，所以切花跟盆花供應量跟供應量都趨於穩定，然而因批發與零售價格較難掌握，無法精確推估價格，但都會跟往年差不多，不會像是之前發生寒流導致花價大漲。

台北花市表示，今年冬天天氣非常和煦，所以花卉產量跟品質都非常充裕，切花在年前5天到貨量為102.6萬餘把，整體到貨量與去年持平；盆花方面則是節前10天預估有16.4萬餘盆，與去年供貨量相較成長10%。價格方面受到國內景氣狀況不明，買氣保守，所以批發售價預估與去年持平，無太大變化。

台北花市表示，今年應景切花推薦百合、菊花、劍蘭、銀柳等；盆花方面則推薦蝴蝶蘭、鳳梨花、長壽花及仙客來等。

台北花市指，今年過年為了服務顧客，將分兩階段延長營業時間，台北花市B館即日起延長營業時間至下午3時；第二階段於1月31日至2月4日中午（除夕）12時，連續5天108小時不打烊。台北花市A館更設有農特產品展售年貨大街，讓民眾可以一起買齊花卉跟農產。

市場處長許玄謀表示，市政府與花卉公司合作推動預約交易，現場交易則推廣無現金支付，去年底已推動「花卉走入社區」，今年將會擴大舉辦。

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