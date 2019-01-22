首創數位影像搭載LED燈 台北燈節主燈「百變豬寶」亮相

2019-01-22 11:49

〔記者蔡亞樺／台北報導〕台北燈節預定2月16至24日登場，台北市觀光傳播局今日公布燈節主燈，首創使用數位影像技術，以550萬畫素LED螢幕組合成3層樓高的「百變豬寶亮晶晶」主燈，找來知名DJ為「豬寶」量身訂做主題曲，充滿炫麗感，燈節舉辦期間，晚間7點開始每隔半小時、每次展演3分鐘的聲光秀。

今早主燈亮相記者會由台北燈節策展人AKIBO李明道主持，AKIBO找來搖滾天王伍佰錄製推薦影片介紹「百變豬寶」，影片中只見「豬寶」一身喜氣洋洋的裝扮，隨著音樂節奏變身成機械獸，下一秒又帶回舞獅面具，還有各式各樣的表情，變化萬千。

AKIBO表示，百變豬寶象徵無拘無束、自由自在，透過豬寶傳達祝福所有人能心想事成、「豬」事大吉。在場媒體提到有網友認為「豬寶」長得像牛奶盒，也有認為像插頭，AKIBO笑說，網友意見他都覺得很好，有許多不同想像，豬寶相當受到歡迎。

AKIBO說，今年主燈使用常見素材LED燈，在科技時代讓主燈變化多端。也有網友笑指「豬寶」外型與觀傳局長劉奕霆些許相似，劉奕霆表示，本來沒感覺，後來聽了網友也問了市長意見，也覺得好像有，他透露今年燈節活動與東京迪士尼合作，有不一樣的規劃。

台北燈節今年燈區範圍沿著中華路一段、北門廣場、忠孝西路，首度擴大到台北車站旁的行旅廣場，一共分為四大燈區，分別是「百變珠寶亮晶晶」主題燈區、我愛創作亮晶晶、夢想生活亮晶晶、友好城市亮晶晶。

觀傳局副局長陳譽馨表示，在我愛創作亮晶晶包含燈節熱門景點的北門廣場，今年仍以光雕投影方式呈現，結合音樂舞蹈呈現「搖擺北門」，透過光雕與演員演譯，宛如置身在古代又不失現代感，該區還有多達80件燈飾作品，例如塗鴉帳篷與學生創作。

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