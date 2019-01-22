新春賀禮！ 侯友宜宣布淡海輕軌2/1起降價3個月

2019-01-22 11:35

〔記者賴筱桐／新北報導〕去年底通車的淡海輕軌，自營運以來受到民眾好評，新北市政府提供1個月免費搭乘的優惠措施，原定1月24日截止，新北市長侯友宜今天在道路安全督導會議中宣布，從2月1日起，票價將全面降價，從20元降為15元，持電子票證再打8折，優惠期間3個月，成為送給市民的新春賀禮。

侯友宜表示，預估春節期間將湧入大批民眾搭乘淡海輕軌觀光旅遊，淡海輕軌已試營運一段時間，平日每天乘車人次近2萬人，春節運量一定會更高，他宣布從2月1日開始，票價從20元降到15元，持電子票證再打8折優惠，等於全票12元，65歲以上長輩6元，希望鼓勵民眾搭乘。

侯友宜指出，淡海輕軌營運帶動大量觀光人潮，捷運局已增加1列車，平均每12分鐘發一班車，春節期間「絕對還是不夠」，他要求捷運局強化緊急應變能力，工作人員停止輪休，加派接駁公車，備妥替代的交通工具，並透過直播、電台或媒體等宣傳管道，告知民眾現場情況，有任何狀況隨時回報，至於停車場是否收費，請交通局評估。

新北大眾捷運公司表示，原訂1個月免費搭乘時間，考量恢復收費後，以月初起算較完整，且營運初期仍需培養乘客搭乘習慣，免費搭乘時段將延長至108年1月31日止，自2月1日起正式收費，並於3個月內提供票價全面折扣5元的優惠方案。

新北捷運公司說明，基本票價由原本20元減至15元起跳，乘客可以在車站內自動售票加值機購買單程票，或使用悠遊卡、一卡通及愛金卡（icash）等電子票證，雙北1280元定期票也適用，並延長營運時間從上午6點到晚上12點，提升民眾搭乘大眾運輸意願。

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