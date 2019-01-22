管校長尚待了解 台大醫院院長仍有變數

2019-01-22 11:17

〔記者吳柏軒／台北報導〕台大醫院的院長何弘能今年2月屆齡退休，原本院方早已將2名人選交出，只等校長批准，但管中閔8日上任後，以「對於學校相關事務尚在多方徵詢瞭解」為由，決定讓現任副院長陳石池代理，使早已落幕的人事角力，將再懸宕、鬥爭半年。

資深台大醫師透露，台大醫院內部有派系運作及爭奪資源的惡質傳統，而今年院長何弘能屆齡退休，下一任「掌門人」被各方角逐，傳已推薦2名人選：副院長余忠仁及江伯倫，但8日管中閔上任後，人情壓力頓時湧向管，亦傳另有力量推薦台大雲林分院院長黃瑞仁，如今人事案卡住。

對此，台大校方今發出聲明，表示管校長1月8日甫上任，對於學校相關事務尚在多方徵詢瞭解，有關台大醫院院長人選，依相關規定辦理，只要合適，每位醫學院教授，都是可能人選。

校方聲明指出，因現任台大醫院院長何弘能教授屆齡依法於2月1日退休，本校考量台大醫院院務推動之延續性，故由現任副院長陳石池教授代理至7月底。

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