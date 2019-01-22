獨攀黑山網戰翻 部落客提三點理性解釋獲網友認同

2019-01-22 12:02

〔即時新聞／綜合報導〕在登山界綽號「G哥」的女山友吳季芸墜谷身亡，由於其未申請獨攀玉山國家公園「馬博橫斷」，引發網路論戰。有部落客將所謂「爬黑山」的現象，分成三種層面一一探討，以理性的態度解釋其中政府該負而未盡的責任及山友的無奈，獲網友一片認同。

「城市山人 Mountain Urbanite」在臉書粉專撰文，將所謂的爬黑山拆成三個部分來探討，其一便是最常聽到的「使用者付費」論點。他說，每當有這類山難發生時，網友常義憤填膺地說「他拿自己的生命開玩笑，憑什麼花納稅人的錢去救？」

使用者付費

城市山人指出，在歐洲的確是使用者付費制度，因此戶外愛好者會事先購買搜救所需的保險；美國同樣也有推出健行安全卡的服務，事先購買售價25元美金（約新台幣771元）的卡，一旦出事，就有免費救援服務。

城市山人表示，從國外現況可看出，實施使用者付費的基本條件便是「保險制度」，但在台灣卻根本沒有這個選項給山友選擇，「想買都沒得買」。他說，一旦直升機出勤，救援費用動輒上百萬，但登山本就具有一定風險，山友卻沒有保險可以買，要落實使用者付費談何容易？

黑山是台灣的原生特有種笑話

城市山人指出，目前我國登山申請制度就是，「政府給你一個下拉式清單，只有上面有列的才是合法路線，其餘則是禁區」。

城市山人直言，若比對全球進步國家，厲行入山申請制的台灣是個奇葩，「你可以問問看所有曾經在台灣爬過高山的外國人，或是有此計畫的外國人，台灣是不是他們遇過申請最麻煩的地方？位於我們北方的鄰國日本，入山也只需要填表格丟信箱即可，更不會限制我們要怎麼走」。

＜H4＞封山不能解決問題，卻能解決有問題的人

城市山人表示，對我國政府來說，以封山的做法來減少山難，再將登山者集中至步道上，不僅易於控管，更可以對山友加以嚇阻，但此一作法，始終解決不了問題核心。

城市山人指出，當時訂立的台灣百岳，在政府一味的封山政策下，目前無法透過正當管道完成，對於登山客而言相當諷刺。他說，「黑山本身就是個笑話，我們卻還要放任不合理的自治條例處罰公民，一個一個解決有問題的人，令整個戶外圈噤若寒蟬」，質疑政府「以恐懼來限制本質崇尚自由、探險的戶外活動，這就是我們台灣的未來嗎？」

對此，網友們紛紛留言表示「您說的真好」、「真的非常認同」、「現在連

（去）象山攀岩，都是黑山了！」

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