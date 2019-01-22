400外商吃台式尾牙 鹿耳門聖母廟廣場辦桌、卡拉ok嗨唱

2019-01-22 11:22

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台北1家知名英商老藥廠舉辦年終尾牙，專程到台南「呷辦桌」，4百多位主管、員工先搭高鐵南下，再分乘10幾輛大巴士到台南土城正統鹿耳門聖母廟戶外廣場用餐，在「千里眼、順風耳」巨型塑像下，又有卡拉OＫ拼唱嗨翻天！

承辦的東香台菜海味餐廳主廚蔡瑞成說，以前曾辦過60年廠慶、55年廠慶的尾牙宴，而這次該家外商藥廠在台已成立70周年，21日晚的尾牙宴43桌，餐廳內無法容納，因此到聖母廟戶外廣場舉辦。

盛宴菜色，五福臨門彩風拼盤（烏魚子串、嫩筍扣肉、五味九孔、和風中卷、招牌蝦捲）、鳳眼鮑魚燴魚膠、蔥油香溜石斑魚、龍蝦三明治、碧綠鳳梨栗子扣全雞、魷魚螺肉蒜、咖哩海鹽焗大蝦、寶島鮮果盤、紅蟳八寶米糕、賜喜干貝蹄筋肚、鮮粹集手作鮮奶酪，而且使用產銷履歷食材。

這菜單在台北最少2萬元起跳，蔡瑞成表示，為了宣傳台南觀光與特色文化，每桌8千元，用一半不到的價格，希讓遠來的賓客對府城的辦桌美食更加深印象。

「台南辦桌菜物超所值ko掉台北大飯店的菜 」，就有客人直呼，台北昨晚很冷，南部現在的天氣對他們而言很宜人，又有南部特有的大型卡拉ok車唱到翻，打包菜尾回住宿的香格里拉繼續包廳狂歡。

據了解，該家英國藥廠是透過旅行社安排行程，因為負責台灣業務的英國經理調任回國，而他也很愛台南辦桌，因此台灣主管和旅行社代表籌劃這場尾牙及歡送會，昨晚的盛宴，讓他很開心還跑來廚房道謝直說名不虛傳，昨晚他們住宿台南後，今日續到高雄辦活動。

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