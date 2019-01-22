校徽遭控抄襲 屏東大學：絕不迴避責任

2019-01-22 10:45

〔記者邱芷柔／屏東報導〕設計師楊佳璋昨天在臉書指控屏東大學LOGO涉嫌抄襲他的創作，讓台灣平面設計協會理事長、藍本設計執行長吳介民也引文怒批「教育之恥」，大批網友更湧入臉書留言，為設計師抱不平，屏東大學今天上午再發出聲明，強調學校尊重智慧財產權，正進行相關人士的約詢，待事件調查告一段落，會再公告周知，絕不迴避責任。

設計師楊佳璋昨天在臉書PO文，指自己到屏東開會時，驚訝發現國立屏東大學的校徽，竟與自己曾為健行科技大學提案設計的校徽「如此雷同」，發文一出不僅讓吳介民痛批，網友們也一片撻伐，甚至有網友將兩張圖重疊，直指相似度超高「連顏色都一樣」。

屏東大學昨晚發出聲明，說明校徽產生過程，學校表示，該校是在2014年合併後成立，當時為了校徽和校歌，還成立專業遴選委員會，辦理新學校的校徽徵選活動，校徽以大武山做為設計發想，後由視覺藝術學系師生共同創作，歷經多次開會討論，並參酌校長古源光的建議修改多次，直到2015年1月正式拍板定案，並辦理商標權註冊申請，同年10月獲經濟部智慧財產局核准。

不過屏東大學的聲明似乎沒辦法消弭「抄襲」疑慮，校方今早再度發出聲明強調，學校尊重智慧財產權，昨天說明校徽的徵選過程均按照程序辦理，至於作品是否原創或有無侵權，目前正進行相關人士的約詢，待事件調查告一段落，會再公告周知，絕不迴避責任，也感謝社會各界的指教，身為高教的一員，本校會以高標準自我要求，以符合社會的期待。

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