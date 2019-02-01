小編精選》生活瑣事都交給機器人吧！ 這些小幫手會清掃還能幫告白

日本拍手機器人BIG CLAPPER總是活力滿滿。（圖片由Bye Bye World Inc授權）

2019-02-01 10:00

〔影音新聞／綜合報導〕日常生活中的小事我們習慣自己動手做，但可能不如專業做得又快又好，事實上不管什麼疑難雜症都可以交給機器人，就連「告白」它都可以代勞喔！這次小編精選了三個聰明的機器人，看完絕對讓人感嘆：有了機器人，生活真的好便利啊！

日本發明「魔性」機器人 網友：原來是幫忙告白的朋友呢！

覺得請員工招呼客人不夠吸睛嗎？日本機器人公司研發出一款會說話的拍手機器人BIG CLAPPER，這些小傢伙就像啦啦隊一樣擅長炒熱氣氛，不僅會手打節拍喊口號，唱歌時竟然還能自動合音呢！此外，它們依照不同情境切換台詞，如果你有些話憋在心裡不知道如何說出口，錄下想說的話，然後讓它們幫你大聲說吧！

旅人的救星 攜帶式機器人讓你不再擔心旅館床鋪髒

出門旅行不少人會煩惱旅館的床到底乾不乾淨，國外新創團隊聽到了這樣的需求，開發出一款輕巧的自動殺菌機器人Cleansebot，它就像掃地機器人一樣，打開開關放在床上，機器人就會自動在床上來回移動，靠著內建的紫外線燈殺死細菌和塵蟎，只要先設定好機器人再外出，回來就有乾淨的床可以躺了，對於常旅行又注重環境衛生的朋友來說，真的是一大福音呢！

室內設計不求人 連世界地圖都能畫出來的「壁畫機器人」

想要妝點自家牆面，選擇不外乎掛畫和壁貼，但如果你想要發揮創意，又不具備藝術細胞，該怎麼做才好呢？義大利公司研發出了一款壁畫機器人Scribit，操作十分簡單，只要先用繩子把它固定在牆上，再輸入喜歡的圖檔，Scribit就能自動繪製圖案，如果想要變換花樣，它還能用內建的「橡皮擦」功能清除壁畫，有了它室內佈置任你玩！

看完這些介紹，是不是深刻感受到科技的便利呢？許多疑難雜症只要交給機器人，就能輕鬆翹腳喝咖啡啦！

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