老外逼空姐擦屁長榮考慮拒載 顏擇雅：忽略美國法律問題

2019-01-22 11:23

〔即時新聞／綜合報導〕長榮航空一名空姐在洛杉磯返台班機上，被一名200公斤外籍旅客要求幫脫內褲、擦屁股，造成她身心受創，考慮留職停薪。長榮航空聲明回應，面對乘客不合理要求可拒絕，會調查該男行為是否涉及性騷；若此次空服員要提告，會予以支持協助。對此，作家顏擇雅也在臉書發表個人意見。

顏擇雅表示，相關報導忽略美國法律問題，並指根據《the Air Carrier Access Act》，航空公司無法因乘客身障拒絕載客；至於要求陪同搭乘，前提須為乘客無法在緊急狀況時自行脫困，而非無法自行如廁；空服員若要提出性騷指控，「證據目前看來不夠」，並指對方可說平時如廁不需幫忙，但在飛機上如空間太小就需要。

顏澤雅認為，不是說長榮不能拒載該奧客，但先須備齊證據自保，例如錄下造成困擾的惡行，並指如廁需幫忙不構成拒載理由，否則涉歧視。顏也建議，長榮可給空服員更多保護，例如買賣機票時，正面表列機上服務，言明機組員有權拒絕表單外的服務，乘客若能預知如廁得不到協助，自然曉得包尿布，但這樣一來，長榮須承擔許多客服糾紛風險；美國法律也規定，若起飛前問乘客如廁是否需幫忙，除非每人都問，不然也構成歧視。

顏澤雅提到，美國人搭美國飛機，認為是使用一種交通工具，不指望服務多好，「只有亞洲航空公司，會用服務好，空姐漂亮當作競爭力」，並稱長榮機上若有壯男機組員，或許就可掃除性騷疑雲，並好奇為何機上沒有男性空服員，「也許是為了節省休息時間的住宿費用？或想減少空服員之間的感情糾紛？」

顏澤雅感嘆，該名空服員明顯受委屈，也許上司給她特別嘉獎、或公司給個大紅包，「她感受不會如此糟糕？」

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