今晚明晨全台急凍剩9度 週末又有強烈冷氣團報到

2019-01-22 09:51

〔即時新聞／綜合報導〕今天強冷空氣持續影響，北市最低溫降至14度以下，達「大陸冷氣團」標準，氣象專家吳德榮表示，今晚至明晨受輻射冷卻作用影響，北市低溫只剩11度，沿海空曠地區氣溫下探9度，週末再有強度類似冷空氣報到，全台將一路冷到下週一（28日）。

吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄刊文指出，今起西半部雨勢漸歇，北部山區、北海岸及東半部降雨機率逐漸降低，北部雲量亦逐漸減少，中南部則明顯轉晴。明起至週五（25日）各地晴朗乾冷，白天氣溫逐日略升，早晚氣溫很低。

吳德榮表示，今晚至明晨是這波冷空氣影響期間，氣溫最低點，受冷空氣及輻射冷卻作用綜合影響，台北市最低溫將降至11度左右，空曠地區最低溫也將降至9至10度，都將創今年入冬以來的新低溫紀錄。

吳德榮進一步指出，週六（26日）起新一波強冷空氣接續南下，低層水氣略增，然僅北海岸、東北部等迎風面地區略有局部短暫降雨機率，其餘各地維持「晴朗乾冷」等天氣型態，將持續至下週一以後才會有轉變，提醒怕冷的民眾在這段期間應格外注意保暖，以維健康。

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