傳承牡丹排灣族漸失傳手藝 恆基課輔帶孩子體驗陶藝傳統

2019-01-22 09:09

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕在台灣原住民族群中，排灣族的陶藝文化是最為豐富的，在電影《海角七號》中更被發揚光大，但位在國境之南的牡丹鄉，由於人口外流嚴重，技藝傳承面臨青黃不接，恆基特別與療癒之手基金會合作，在牡丹鄉舉辦陶藝冬令營，帶領孩子認識傳統陶藝，進而能夠傳承發揚光大。

排灣族陶藝文化豐富，有象徵家族傳承的「陶珠」、記載部落故事的「陶板」以及代表排灣貴族文化的「陶壺」等作品，但近年人口及技藝流失嚴重，許多作品都難在牡丹鄉當地看到，許多國小以下的幼童，更恍然不知陶藝曾是排灣族的驕傲及傳統，另部落耆老唏噓不已。

恆基與屏東縣原住民全人關懷促進協會得知長輩們的擔憂，在療癒之手基金會及排灣族藝術家華恆明、華依達協助下，今起舉辦五天的陶藝冬令營活動，帶領恆基長樂與牡林課輔班的學童認識傳統陶藝文化，透過親土、玩土的實作課程，盼喚醒孩子內在血液裡的排灣藝術靈魂。

首次接觸陶藝的孩子阿潘說，玩陶土真的很開心，但不像玩具粘土能夠慢慢的操作，常來不及完成作品就乾了，為了修補漂亮陶珠的裂縫，就花了好長的時間跟老師學習，深深佩服祖先們的智慧及巧手。

恆春基督教醫院院長陳志成表示，陶藝活動除了文化傳承，在親土玩土中發現每個孩子的做事態度，遇到問題的處理及學習面對挫折與失敗，尤其作品完成後，在開窯前的學習等待更是一門高深學問，也是陶藝希望傳承給排灣族孩子的精神。

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