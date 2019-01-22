竹縣議會警隊長劉文正組樂團 打賞濟弱勢

2019-01-22 07:11

［記者黃美珠／竹縣報導］新竹縣議會駐衛警隊隊長劉文正熱愛音樂，會彈吉他、吹薩克斯風和葫蘆絲，不僅跟一群音樂同好：陳駿紘、梁德財、陳增有、官振彬、官振強、官岩碩、彭江達、劉小凱合組「風客樂團」，分別擁有苗栗、新竹2縣的街頭藝人執照，最近1年半他們還用音樂撫慰老弱病者、及待業青年們的心，用義演、打賞演出方式，串起社會角落裡每一顆溫暖的心。

劉文正當了30年的公務人員，10年前就跟人稱Alan、當時專替喜慶等場合伴奏的陳駿紘等人，在竹東合組了名為「半百人聲」的樂團，在地方上小有知名度。

後來2人陸續又結識也愛玩音樂的「三官大帝」官振彬、官振強兄弟，以及他們的小堂弟官岩碩。後再得退休警察梁德財、消防小隊長彭江達、街頭藝人劉小凱先後加入陣營，於是2年前「風客樂團」正式創團，由劉文正擔任團長、Alan擔任總監。

5年前開始，他們接連取得2張街頭藝人證更是平添自信，遂從私下團練的舞台走出來，開始了義演、打賞演出的人生。

劉文正說，他們每月1次巡迴的足跡遍及新竹縣溪南地區多家安養、教養機構，除了老、病在床的，「藍天家園」內的迷途少年們，也是他們希望透過樂音滋潤的心靈。

Alan說，他們每週二晚上在竹東大同來聊廣場做打賞演出，迄今已不下20場，所得全變成了民生物資，分送給竹東、北埔地區弱勢的家庭。

團員梁德財說，來聊廣場原是街友的廣場，他們用音樂默默改變廣場的風景。但是一開始被誤以為是要來搶地盤，被丟石頭、被報警，什麼狀況都碰到過。最後終於被廣大的鄉親認同，現在只要沒有下雨，他們都會在這個廣場上演出，邀請大家一起來聽音樂、送暖。

才22歲的五峰泰雅族青年賴彥翔，他和台東阿美族學弟呂兆暉、陳豪、葉瑜然自某科技大學畢業後，迄今不是仍在待業中，就是只能找到上山砍草、或鋪柏油、或在餐廳端盤子的勞力工作，這讓身為8年級後段半的他們，對茫茫未來感到苦悶和焦慮。

由於官岩碩曾是他們的社團指導老師，「風客」獲悉他們的處境，特別鼓勵他們走出來，也踏上來聊廣場的舞台一起展現自己，重新給自己加油。

賴彥翔說，確實他們從這群年過半百的老「rocker」身上，看到追尋夢想的動人，所以決定用泰雅語Lokah su（加油）為名，成立「樂卡斯樂團」，期許自己在逆境中不忘擁抱樂音、追尋夢想，用音符化解生活的苦悶、克服逆境，拚出逆轉勝的人生。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/