01/22 各報重點新聞一覽

2019-01-22 06:33

自由時報

擾亂治安、金融秩序 中國製「偽身分證」竄台

中國已有技術偽造我國身分證以假亂台！為推動智慧E化政府，台灣將於2020年全面換發數位身分證，不過內政部官方及檢調單位近期察覺，目前身分證偽造案件「幾可亂真」，中國淘寶網甚至出現與我國身分證外觀雷同之防偽紙、變色油墨商品。官員指出，偽身分證不僅擾亂治安、金融秩序，嚴重者，衝擊影響性甚至擴及國安層級。

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書記官隻手遮天》6000萬法拍屋 半價賤賣

台北地方法院民事執行處書記官駱俊勳未依法拍屋公告程序拍賣，偽造第二、三次法拍標紀錄，日前將市價約6000萬元、位於台北市大安區的標案，以第四拍3169萬元賤價標出，因標的物位於蛋黃區，法拍業者有意搶拍，卻在一拍後即沒消沒息，再次出現時已是市價近5折拍定，無不跳腳質疑內神通外鬼，還檢舉到司法院，台北地院立即撤銷拍定、查扣得標金，並展開內部調查。

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新南向旅客花錢不手軟 直逼中客

去年新南向旅客人次、消費力緊追中客，今年觀光施政目標：國際來台旅客要達1150萬人次，國民旅遊要達到1.9億人次，總觀光收入要達8215億元。

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蘋果日報

比基尼登山客 墜谷凍死 山友憾:回歸山中

最愛山的妳，將一生與山為伴！「比基尼登山客」吳季芸本月11日獨攀中央山脈南三段，上周五途中在臉書po出「觀音圈」美照，留言：「慶祝今天終於大太陽啊」、「臨時決定睡中央山脈最高峰」。不料，她發文隔天不慎墜谷，歷經43小時，昨被救難人員尋獲時已失溫凍死，臉書一張張攻頂後的比基尼美照成為絕響。山友紛紛哀悼「回歸山中」、「高山上永遠的比基尼女王，願妳一路好走！」

3歲童玩洗車噴槍亡 父說法離奇 母哭求監視畫面追死因

高雄昨天傳出一起驚悚意外，一名媽媽在臉書上跪求前天有行經左營區自由三路加油站的行車紀錄器影像，因為她的3歲女兒不幸在該間加油站身亡，但身亡的原因疑似是「女兒拿洗車的空氣噴槍往嘴裡噴」。消息曝光後令不少人感到不可置信，檢警昨初步相驗，檢方認為父親有過失，先依過失致死罪嫌送辦，檢諭令6萬元交保候傳，女童詳細死因，仍待進一步調查。

聯合報

謝長廷與國安高層溝通不順？ 我駐日副代表突換人

選後日本與我關係趨緊，我國安高層與駐日代表處屢生摩擦，我駐日人事將異動，駐日副代表郭仲熙突遭撤換，改由駐史瓦帝尼公使蔡明耀接任。

東奧棒球2資格賽 台灣主辦

國內棒球迷又可以「捍衛主場」了。進軍2020年東京奧運棒球賽兩項重要的資格賽，都將在台灣舉行，中華棒球協會期待台北大巨蛋成為優先場地，備案是台中洲際棒球場。東京奧運只有6個參賽資格，地主日本隊保障晉級，兩項資格賽保有地主優勢的中華隊，進軍奧運最大絆腳石將是南韓隊。

中國時報

貿易戰陰影籠罩 陸去年GDP增6.6％ 仍達標

陸美貿易戰陰霾下，2018年大陸GDP總量首次突破90兆元（人民幣，下同），GDP增速為6.6％，雖符合官方預定的「約6.5％」目標，卻創下28年來新低。

2020延燒海外 吳朱美國軋場

2020總統選戰加溫，訪美似乎成了國內政要競爭的舞台。國民黨主席吳敦義傳出在立委補選結束後赴美拜會僑胞；前新北市長朱立倫也規畫在2月中旬訪美國矽谷，進行「學習之旅」，訪問美國知名企業家以及美國新創圈人士。

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