強烈大陸冷氣團持續發威 明晨嘉義以北最冷僅10度

2019-01-22 06:59

〔即時新聞／綜合報導〕今日持續受到強烈大陸冷氣團影響，各地氣溫仍偏低，清晨各地低溫約13至16度，白天北台灣高溫僅15、16度，中南部及花東約19至23度，而今晚起至明天（23日）清晨是這波冷空氣影響最強的時候，在輻射冷卻作用下，嘉義以北及宜蘭、花蓮沿海空曠地區將出現10度左右的低溫，中央氣象局也在今日凌晨4點對17縣市發出低溫特報，提醒民眾在今晚到明晨這段期間需注意保暖。

今日天氣部分，因為水氣逐漸減少，中南部天氣以多雲為主，北部地區降雨逐漸趨緩，僅剩東半部地區還有局部短暫雨，轉為乾冷天氣型態。

今日空氣品質部分，花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、宜蘭、中部、雲嘉南空品區及澎湖地區為「普通」等級；高屏空品區為「橘色提醒」等級；馬祖以及金門地區仍受大陸霾害影響，空氣品質為「紅色警示」等級。

週三（23日）各地天氣寒冷，尤其23日清晨是這波冷氣團影響最強的時候，中部以北及東北部地區低溫有機會降到10度左右，其他地區約13至15度；白天高溫方面，北部及東半部不到20度，中南部約24度上下；天氣方面，各地大多多雲到晴，僅花東地區有局部短暫雨，各地主要為乾冷天氣。

週四、週五（24日、15日）強烈大陸冷氣團稍減弱，但各地清晨氣溫仍低，天氣各地大致晴朗，僅花東有局部短暫雨；清晨易有輻射冷卻效應，24日清晨中部以北及東北部沿海、空曠地區仍有可能出現10度左右低溫，西半部日夜溫差大，提醒民眾需留意氣溫變化適時調整衣物。

國際都市氣象：

亞洲、大洋洲

美洲

歐洲、非洲

中國

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 12 ~ 15 14 ~ 20 15 ~ 23 17 ~ 19

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