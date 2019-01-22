國外登高山有限制 登山女傑江秀真：獨攀要申請

2019-01-22 00:16

〔記者陳鳳麗／南投報導〕完攀世界七頂峰的台灣登山女傑江秀真對部分山友批評「政府管太多，路線不開放」頗不以為然，她說，台灣地形複雜高山陡峭，海島型氣候山路常濕滑，很多人缺乏登山素養，自然不能貿然全面開放。國外一樣對登高山、獨攀有條件要求，獨攀還要繳保證金。

江秀真是首位完攀七頂峰的華人女性，更是全球第一位完攀七頂峰、且從聖母峰南側和北側都登頂成功的女性登山家，她為了推廣登山教育，到各級學校、社區社團演講，更積極籌設台灣第一所登山學校，希望2、3年後能設立開課。

江秀真說，日、法等國在發生山難後就馬上籌設登山學校，但欠缺登山教育的台灣，山難一再發生，政府除了搜救，也應趕緊著手登山教育。

江秀真曾經擔任過玉管處巡山員，對山友認為「不是山友爬黑山，而是公部門不開放某些登山路線」頗不以為然，她說，台灣地形複雜且高山山勢陡峭，碎石坡多，且四面環海天候不好時山路濕滑難行，偏偏台灣民眾都把登山當健行活動，忽視背後的危險性，登山素養不夠，公部門自然不敢大量開放路線。

江秀真也說，部分山友認為獨攀有理，並說國外沒有那麼多限制，事實上登聖母峰是有條件限制，很多國家申請獨攀也是有條件限制，不只要符合條件後才核准，還要繳保證金，安全下山後保證金才歸還。而保證金是作為萬一發生山難該國搜救的費用，因為不能讓該國用人民納稅錢去救人。

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