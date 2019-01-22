「比基尼登山客」墜谷罹難 資深山友發文痛批「色鬼」

2019-01-22 00:13

〔即時新聞／綜合報導〕暱稱G哥的「比基尼登山客」吳季芸不幸在登山過程中墜谷身亡，有不少網友拿她在攻頂後穿比基尼拍照作文章，熟識她的山友21日在臉書發文痛批這些「色鬼」，指出「她的氣質就是一個很愛山的人才會有的」。

臉書公開社團「魔鏡熊登山客」的板主、資深山友蔡日興晚間發文痛批拿吳季芸大做文章的「好色自以為是的大嘴巴」，稱那些攻頂後的比基尼照「又不是要給你看的」，盡管過去有老男人想指點她、一堆女生討厭她，但吳女倒是無所謂，仍然做自己。

蔡日興表示，「但是，我們有一些山友是看得出她不一樣的。她去的地方不一樣，她知道的東西不一樣，她隨手拿出來的照片不一樣，除了拍了那種特殊照片，她的氣質就是一個很愛山的人才會有的」。

蔡日興說，吳女不是很愛炫耀的人，「如果不是有人好奇問了她，她也不會主動講說她已經爬到多少了」、「比起那些沒怎樣就到處炫耀的，到處放話的，她真的太讓人覺得，更值得與她分享關於山的一切」。

蔡日興質問：「如果她不是一個有肉的女生，如果不是因為這些照片，如果不是因為這整個社會的偏見，我們會更容易，或是更不容易看見，她的內心，還有她的努力？」

蔡日興表示，他並非是說吳女不能被檢討，「但是，一群色鬼根本不了解她是有什麼準備的，只想要很man地指導一下」。他最後感嘆，「可惜了，我們沒機會看到她的彩裙飛揚在巴羅博瀑布的頂端」。

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