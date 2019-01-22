檳榔店名太吸睛！ 她載兒子撞車 原因連員警都笑了

2019-01-22 00:01

〔即時新聞／綜合報導〕高雄有女性駕駛昨（20）日發生車禍，處理事故的員警起先以為是滑手機肇禍，女駕駛卻說，看到當地有間檳榔攤的斗大招牌很特殊才分心，年幼的孩子也說「媽媽一直叫我看『樹懶叫檳榔』」，員警聽了也忍不住大笑。

自稱是當事人的網友將前後經過貼上臉書社團「爆怨公社」，她說，鳳山這間檳榔店最早叫做「樹懶叫檳榔」，現在卻在招牌上用大聲公的圖樣取代「叫」這個字，開車經過時她不斷叫兒子看店家改了招牌，才會撞車，幸好沒有造成傷亡。

她說，員警來處理時，發現她駕駛的車輛事故前沒煞車，她告訴警方「我分心了」，員警依照經驗法直覺問「妳在滑手機嗎」？此時，兒子突然插嘴對員警說「媽媽一直叫我看樹懶叫檳榔」，員警當場大笑不已；她感嘆道「人生第一次撞車確是如此荒謬」。

網友們知悉此事後都覺得這起車禍太過有趣，紛紛留言指出「真的很值得看啊」、「要是我也會叫兒子看」、「開車要專心看路」、「笑死我了」、「媽媽別亂教小孩啦」、「每看到這招牌都忍不住多看幾眼」、「這檳榔攤可能害了不少人」。

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