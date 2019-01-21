YouBike全國冠軍在這！中壢火車站前站租賃站蟬聯第一

2019-01-21 23:24

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園公共自行車YouBike自2016年2月上路以來，共建置279處租賃站，全市YouBike於春節期間不打烊，仍是全天24小時正常營運；市府交通局統計去年市轄YouBike累計使用920萬1141次，各租賃站使用以中壢火車站前站的租借率最高，總次數59萬0842次，蟬聯全國1672處租賃站的冠軍，桃市前10十名排行中有7站都落在中壢區。

交通局分析，中壢區因高中職、大專院校林立、學生人數眾多，加上目前前半小時免費，過了半小時之後，每半小時收10元，使得騎乘踴躍，每到還車尖峰時段還出現學生族群排隊等候還車的牽車人龍。

桃市YouBike去年租借前10名租賃站，第2至第10名，依序為桃園火車站前站36萬2290次，桃園火車站後站25萬0243次，銀河廣場22萬1331次，中原大學21萬8742次，中壢火車站後站19萬9621次，中壢區忠孝廣場（內壢前站）17萬2465次，中壢區莊敬廣場17萬0825次，捷運長庚醫院站16萬9555次，中大壢中13萬9343次。

市轄YouBike租賃站中，以中壢區75處站點最多，其次是桃園區70處，龜山區33處，八德區、蘆竹區各24處，平鎮區20處，大園區10處，楊梅區7處，大溪區、龍潭區各6處，新屋區3處，觀音區1處，預計今年租賃站要以完成達到320站為目標。

另外，桃園公共自行車YouBike自建站的總累計使用次數1831萬餘次，以去年每月使用次數將近90萬次，預估今年2月使用次數將突破2000萬次。

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