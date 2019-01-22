推免費登橋好康 新溪口吊橋慶周年這天爆棚飆近5千人次

2019-01-22 00:31

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市復興區新任區長游正英為提升新溪口吊橋的遊客人數，帶動復興區觀光產業商機，自14日迄21日推出7天登橋的免費好康（週二休園），結果週休假日大爆棚，在19日的週六入園人數為3032人次，20日週日更達到4925人次，雖然22日起新溪口吊橋又恢復原有收費機制，不過，公所相關課室正朝「遊客免費入園、車輛兩邊停車、過橋往返通行」方向辦理，希望以免費取代收費。

新溪口吊橋自去年1月13日營運已滿一年來，過去一年的每日登橋限額2800人次，如今這兩天的登橋人數均創高新紀錄，引發外界擔心有無安全疑慮，其實，即使免費期間，登橋仍有管控限載人數並顯示在電子看板、同時最多100人次，遊客不用擔心吊橋超出負重等問題。

游正英表示，新溪口吊橋年來桃市力推的重點旅遊景點之一，但受限於單向通行、徒步路程過遠、體力消耗過多、友善步道未建制及收費過高等因素，平均假日遊園人已不到1000人，對提升周邊觀光產業的助益有限，如今配合梅花季的推出免費登橋活動，果然創下非常好的成果，對地方觀光、産品行銷帶來莫大的商機，獲得極大迴響。

復興區公所正秉持「展現原鄉特色、完善環境設施、強化產業行銷、兼顧在地權益及推動原民文化」等原則，正制定新的免費機制，以打造新溪口吊橋為國家級的原住民文化園區，成為國內外遊客觀光旅遊、休閒娛樂、沐浴原鄉部落文化的好場所。

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