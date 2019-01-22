民間連辦6年溫馨圍爐 勞工家庭喊暖心

2019-01-22 00:19

〔記者陳心瑜／新北報導〕新北市急難救助會今天舉辦圍爐，邀新莊、泰山、五股和蘆洲等弱勢家庭，在新莊典華會館共同圍爐，享用豐盛的團圓餐，一共席開58桌。新北市副市長謝政達、社會局長張錦麗和四區區長等聯袂出席，一起關懷在基層打拼的家庭。

新北市蘆洲的阿智在湧蓮寺旁邊市場賣魚，他育有6個小孩，老大就讀小學5年級，最小的才5個月，6個小孩跟著父母參加圍爐餐會，阿智的太太還得一邊餵奶，一邊追著到處跑的老三、老四。

阿智的太太跟阿智一起賣魚維生，因孩子尚在襁褓中，她必須揹著一起幫忙賣魚，社工幫忙申請通過低收三款，讓阿智一家6個小孩領有弱勢兒少補助和育兒津貼等，社工也常常帶著實物銀行的物資探視一家八口。

新北市急難救助會理事長鍾臣艷表示，救助會自2007年成立以來，本著救急不救貧的原則，每年提供急難救助金及短期住宅等服務，協助將數百人次逐漸擺脫困境，每救助案從5千到3萬元不等，還會後續追蹤，謹慎使用每一分捐款人的善款，未來還會擴大到孩童的學用品補助。

新北社會局表示，除了急難救助會，天承生命事業有限公司、文堂企業股份有限公司、新和國際獅子會、紫微慈善愛心協會等，也都贊助善款共襄盛舉，連虎尾天后宮聖慈壇慈善會也特地從雲林趕來，捐助1千公斤白米，併同福袋提供每戶參加的家庭。

新北市副市長謝政達說，感謝也肯定社會各界的愛心與善心，台灣社會非常溫暖，尤其新北市有更多的社團、宮廟、企業和善心人士，共同關懷一些需要照顧的家庭。

社會局長張錦麗也表示，新北市「實物銀行」開辦以來，已媒合各界捐贈物資、善款，折合約15億8千多萬元，協助弱勢民眾高達250萬人次。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/