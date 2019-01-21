「跑馬送羊」馬拉松反毒公益活動 路跑終點送羊肉爐

2019-01-21 23:55

〔記者李容萍／桃園報導〕區扶輪社承辦「跑馬送羊」馬拉松反毒公益活動，3月9日上午7點至中午12點在石門水庫舉辦，報名費只要500元，不但送晶片計時、路跑衣服 、羊肉爐、水果、點心任你吃，另外搭配旅遊消費券，參賽民眾還可以到石門水庫周邊觀光旅遊，體驗桃園的好山好水。

中壢東區扶倫社健康路跑委員會主委羅志勳表示，為鼓勵民眾在農曆年吃完大魚大肉後開始運動健身，甩掉年節期間增加的體重，有別於多數路跑活動報名費約800元至1000元不等，不論是團體組及個人組，報名費每人統一500元，此外為鼓勵青少年也一起參加，只要年滿15至18歲的學生，憑學生證報名一律免費，同樣也能領取所有贈品，不過名額有限，想報名動作要快。

新科桃園市議員謝美英也說，這次路跑分為4公里、12公里及21公里，活動名稱為「跑馬追羊」，顧名思義就是跑馬拉松送羊肉爐，也算是全台首見。因活動正好在3月舉行，配合市府推出旅遊消費券可能發放的時間，民眾不但可以參加路跑健身，活動結束後還可以拿著消費券到石門水庫附近吃大溪豆干、石門活魚等桃園特產，找回好身材的同時，還可以促進桃園的觀光旅遊業商機，一跑數得。

活動訊息，可上網搜尋「健康反毒快樂跑」。

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