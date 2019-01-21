網友指部落山區「佔地為王」 牡丹鄉公所不排除提告

2019-01-21 23:50

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕牡丹鄉東源、四林等部落，近年因為社區生態旅遊崛起，受到許多遊客青睞到訪，但卻有民眾認為社區民眾帶領的參訪方式是「佔地為王」，在網路社群發文痛批當地居民，認為部分景點成為「部落某部份人的生財工具」，文章經過轉載引發居民不滿：牡丹鄉公所也強調，「帶頭佔地為王」的過當說法顯屬無據，不排除提告以正視聽。

這則在知名網站上張貼的文章，主要針對牡丹相近年熱門的東源及四林部落，包括批評「水上草原」變相成為部落的搖錢樹，或是部落某部份人的生財工具，並指遊客自由接近若被帶團的族人看到，一定飛奔過來，吆喝趕人；對於設立告示牌的四林格山，則批評「這種地方，不會有人希望一個解說員跟在屁股後面」、「部落要是如此不爭氣，就別怪人氣散去，到時園區荒廢，發不了觀光財，切勿怨天尤人。」等言論，引發不少網友及當地居民論戰。

對於這些批評，牡丹鄉公所指出，水上草原體驗區確為「私有之原住民保留地」，係東源部落導覽解說隊向土地所有權人承租，導覽解說費用的百分之十五捐助社區從事文化、教育及產業相關發展之用，絕非「部分人生財工具」，至於「吆喝趕人」行為，本所要求導覽解說員說明規勸相關事項時，應保持態度堅定、語氣緩和原則，但仍有許多遊客投機進入侵擾，也呼籲尊重當地規定。

另一處新興景點「四林格山」豎立告示牌，牡丹鄉公所解釋，當地本為「山地經常管制區」，告示牌只是加強提醒，畢竟四林部落傳統領域，因動植物生態豐富，過去常有不法人士擅自進入盜挖、盜採，鄉公所人員及社區巡守員針對擅闖者，都會進行錄影或拍照舉證，並報請警察機關依法辦理，近期也實施社區導覽解說員認證，希望規劃完善遊憩管理。

牡丹鄉公所秘書蔡重仁強調，這篇網路發表內容所述有所誤解及錯誤，對於「帶頭佔地為王」的過當說法顯屬無據，鄉公所深表遺憾且無法接受，也對辛苦維護部落環境的族人不公允，鄉公所正式回應後，後續如仍有蓄意侮辱公署言詞，不排除提告以正視聽。

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