答應花美男交往條件 爆乳妹讓他朋友「試緊度」被騙身

2019-01-22 00:10

〔即時新聞／綜合報導〕1名身材火辣女子透過交友軟體「探探」認識1名長相俊秀的男子，雙方看對眼後卻發生爭議，女子控訴男方堅持交往前必須要讓男方朋友「試試緊不緊」，不料2人與女子發生關係後全部搞失蹤。

女方將2人照片貼上臉書社團「爆料公社」，同時附上自己與男方在LINE上的對話擷圖，從中能見男子向女方表示「先看是不是小洞吧，是的話看你要不要給我們測試緊度」，女方詢問後發現，男子是想要她與朋友發生關係，讓朋友判斷她的陰道緊實度究竟如何。

女方雖在對話中不斷拒絕，但她在貼文中指出，「我真的蠢，以為能在一起還去赴約，結果現在兩個人都人間蒸發」，她表明是因為男方的長相讓自己很中意，才會發生這種事情，因此將事件貼到網路上尋求網友提供想法，「請問我該怎麼做？誰可以救我？」

照片疑遭盜用 男方發文駁「我不認識妳」

女方貼出交友軟體中男方的照片後，照片中的男子同樣現身「爆料公社」，但他發文表示「為什麼我自己都不知道我什麼時候認識妳的」，更在個人臉書中提到，「現在的人都是這樣的？我人在烤肉莫名其妙被開副本？我也是無奈無奈啊」，說明事件與他本人無關。

不少網友們對這起糾紛很感興趣，有人推斷女方應是被冒用照片的男子騙出合意性交，在刑法上恐無法追究對方責任，但日後若發現懷孕又掌握對方聯絡資訊，可向男子與其友人提出民事損害賠償告訴；也有網友認為「人帥真好」、「她想吸引你注意真的成功了」、「天阿這什麼劇情」。

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