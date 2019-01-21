帶GPS、衛星電話遇山難 他嘆：已盡力減少資源浪費了

2019-01-21 22:06

〔即時新聞／綜合報導〕暱稱G哥的「比基尼登山客」吳季芸日前不幸在登山過程中墜谷身亡，獨攀又未事先申請入山，被不少網友批評浪費國家資源。但臉書粉專「雪羊視界」版主有不同的看法，認為這次意外，反倒是給山友們上了一課。

臉書粉專「雪羊視界」版主認為，吳季芸並沒有浪費社會資源，因為她在登山前做了相當充足的準備，包括隨身攜帶衛星電話、攜帶可靠的GPS（定位精確的手機），並且在友人處留下詳細的登山計畫書，這些都讓搜救隊事發後能夠在最短時間內找到她，不像過去的經典案例「張博崴山難」，花費了搜救人員相當多的心力進行大範圍搜索。

「雪羊視界」版主也特別提到吳季芸對台灣登山界的貢獻，吳季芸曾經整理出了「個人縱走通訊點整理」、「個人天氣參考網站」、「公車登山總表」，其中「個人縱走通訊點整理」造福了許多沒有衛星電話的登山客，知道在山上的哪裡可以有機會跟山下通訊、查天氣，或者是在遇到緊急狀況時，找得到通訊點向外求援。

至於外界譴責的「爬黑山」，「雪羊視界」認為，許多登山客會選擇不申請就上山，是因為政府讓「山還在戒嚴」，更舉出水上活動當例子，直言不只登山客，水上活動的愛好者也在努力推動廢除或修改現有的水域禁令，呼籲政府不要怠惰，放寬限制、積極管理。

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