網購「NASA太空衣等級氣凝膠防寒外套」 收到299風衣

2019-01-21 23:01

〔即時新聞／綜合報導〕近來在網路上出現1款外套，號稱「抗-196 °C的氣凝膠防寒外套」，吸引不少民眾購買。Dcard網友分享，曾有人在網路上買了這款外套，沒想到收到1件價值299元的風衣，為了證實有這件神奇外套的存在，網友還請人到國外代購真品回來。不過網友呼籲大眾，千萬不要貪小便宜，當「薯條」被詐。

原PO在Dcard發文寫道，最近在臉書或IG上，常常可以看到有氣凝膠防寒外套的廣告，價錢卻出乎意料的便宜，第2件還下殺5折，並提到曾有人下單後，收到的竟是299元的風衣。原PO為了證實真的有氣凝膠防寒外套，決定直接找上代購。

過了1個月，原PO收到了包裝精緻且貨真價實的防寒外套。原PO在文末表示，不要在網路上貪小便宜，尤其是在臉書和IG，購買前應該要去一些購物網站比較看看。此外，原PO也指出，「這件衣服還真的蠻多人去當薯條（當盤仔、無言）的」。

氣凝膠外套主打NASA太空衣材質一樣，擁有絕佳的隔熱力，能夠抵擋-196 °C的低溫，讓外套內裡維持在31°C，且穿起來十分輕薄。氣凝膠的空氣成分高達99%，號稱是全世界最輕的材料。不過真正的氣凝膠外套可不便宜，在拍賣平台上的代購價就要1萬多元。

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