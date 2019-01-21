「大魚的祝福」亮燈 到台南安平3個角度感受被愛的幸福

2019-01-21 23:34

［記者劉婉君／台南報導］藝術家楊士毅在台南市安平區港濱歷史公園創作的地景公共藝術「大魚的祝福」，從施工期間就吸引許多民眾的目光，作品今晚點燈，即日起開放民眾以3個經典的角度，感受被愛的幸福。

「大魚的祝福」為楊士毅應台南市觀光旅遊局之邀的創作，長23公尺、寬10公尺、高8公尺的大型藝術作品，鯨魚造型上半部以3714支不銹鋼管焊接構成，整個量體沒有任何1根螺絲，內部的台灣意象則以634支不銹鋼管焊接而成，並鑲嵌448片彩色釉燒玻璃，象徵包容且豐富多彩的島嶼，作品重量逾20噸，卻看不見任何一根柱子，而是在下半部巧妙地以鯨魚腹部線條做為支撐。

作品今天晚上由台南市長黃偉哲、副市長王時思、觀光旅遊局局長陳信安、楊士毅等人共同點燈，隨即開放民眾參觀，3個經典角度，感受「大魚的祝福」。

首先站在1樓，仰頭看由448片彩色釉燒玻璃組成的台灣島底部，對承載著我們的這塊土地表示尊重與敬意；登上2樓低頭看台灣島，象徵對土地的感謝，再抬頭看看身邊的人，知道我們都站在同一片土地上，必須彼此善待，恰如台灣對待我們一樣；還可以往前走看到安平港，記起台灣其實是藉由海洋通向世界。

楊士毅說，「大魚的祝福」不僅是一座可展示觀賞的藝術品，更是一份精神的傳遞與文化的凝聚，讓生活在島上的人們對於這塊默默乘載著我們的土地心存感恩，也因感恩而彼此珍惜與善待，攜手為這塊土地努力。

黃偉哲表示，市府推出一系列安平及運河環境營造計畫，包括「中國城暨運河星鑽都市更新計畫」，前年12月重新啟航的台南運河遊船，去年6月的「運河兩岸夜間金色流域燈光環境」，讓安平運河周邊在白天及夜晚呈現不同的風情，而「大魚的祝福」更為安平打造一個打卡新亮點。

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