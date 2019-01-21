檢疫神犬「Mini」為防堵非洲豬瘟 調派金門和媽媽道別

2019-01-21 23:28

〔即時新聞／綜合報導〕為防堵非洲豬瘟疫情、提高金門小三通水頭碼頭檢疫犬執勤量能需求，防檢局15日宣布調派資深檢疫犬「Mini」前往金門支援檢疫勤務，並在今（21日）發布影片到臉書粉專，分享Mini上任第1天成功攔阻火腿腸的事蹟，讓行政院長蘇貞昌在底下留言表示：「Mini超棒！感謝Mini！」

檢疫犬訓練師蔣美君在影片裡指出，Mini在2012年結訓，工作至今長達6年半左右，由於特性好，很喜歡工作，穩定性很高，所以才派Mini到金門支援現在的檢疫工作。

防檢局也表示，每一隻檢疫犬都是訓練師的寶貝，從一開始訓練到和領犬員培養默契，至少要6個月以上時間。Mini工作表現優異，去年總查獲2642批，重約3公噸的動植物檢疫物，正確率達8成以上，為了因應疫情威脅及大量年節入境的旅客，Mini離開待了6年多的地方，和領犬員媽媽道別，從桃園機場調派金門，改和當地3位領犬員搭配執勤。

影片中提到，Mini上週搭飛機前往金門，上工第1天，就成功攔阻水果和火腿腸，展現忠於職守的態度，而網友看完也紛紛鼓勵牠「加油」、「Mini超棒」、「支援前線好辛苦喔」。

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