「不流淚農業創業」 溪州鄉出現2典型案例 各界紛來取經

2019-01-21 23:43

〔記者顏宏駿／彰化報導〕「青農返鄉創業」近來成為熱門話題，彰化鄉間近來青農返鄕創業爆增，但如何第一次創業就賺到錢？溪州鄉最近出現兩個「典型案例」，一個是積極倡導「有機農業」的前明道大學校長陳世雄，另一是甫獲得「全國年度模範農民」的青農、溪州青農聯誼會長林有信。

陳世雄、林有信的農業操作模式截然不同，但都獲得不錯的收益，近來成為各地青農取經的對象。

陳世雄是農業博士，退休後一直在研究一套適用於台灣小農的「有機農業操作模式」，他以自己的三分地種植穀物、番薯、山藥，也養蜜蜂，採集蜂蜜及花粉，利用黑水虻幼蟲配合穀物飼料養蛋雞，賣高品質的雞蛋。

陳世雄強調，農業不是求量來獲得高收益，而是「精耕」，以「有機」創造農業的「價值」，前提是「你自己要過有機的生活」，他說，「先自給自足」再求收益，他用「碳排放」來計算農田的投入的成本及創造的效益，他從三分地開始做起，已經做了6年，不少青農跟隨他操作，他們不是用「錢的多寡」去計算農業投入和産量，而是「碳排放」去思考，「有機循環」成為農業運作的核心，不噴農藥的農產品成為獲益的賣點，他們以網路建立粉絲專頁，宣揚有機生活的價值，經營自己的客人，臉書和網路讓「通路」很快形成，不用再透過其它通路商，因為產品跟主流市場有很大的區隔，經營越久，市場越穩固。

青農林有信目前是「溪州青農聯誼會」的會長，該聯誼會成員已有100多人，林有信擔任諮詢的角色，他說，10年前他還是年收入百萬的超級型吊車司機，為了陪伴年邁的阿媽，把高薪收入辭掉，當年他因為是「農業門外漢」，足足過了兩年「寅吃卯糧」的日子，後來他求助溪州鄉農會，農會幫他報名農委會開設的「農民學院」，當時他一起床就下田忙農事，忙完後立即驅車到台中區農改場、霧峰農試所及藥毒所跟著多位博士學習農業的操作。

他學會專業的農業技術後，從6分地到現在3甲地，從剛開始的只種南瓜，到現在小黃瓜、高麗菜、包心白菜、茄子的全方位農民，年收入已破百萬。

林有信坦言，他很怕青農因為「高薪」而投入務農，這很容易變「誤農」，他強調，農業要一步一腳印，沒有速成的方法，想追求高獲利、高收益，也許一時因運氣好而獲得，但因為「大家有志一同」，很可能幾年後因同一産品過多而價格崩盤，把多年的獲利吐回去。

他說，「搞清楚，承銷商要什麼蔬菜？再回頭種植承銷商要的東西」，他發覺，承銷商最希望有「產銷履歷」的蔬菜，他用所學降低農藥及化肥的使用，交由第三方認證取得承銷商的信任，長期下來雙方建立夥伴關係，獲利就出現。

他表示，了解市場的脈動，再到田間種植作物，若出現困難無法突破，就去找農業專家或農會專業人員問，他懷著「感恩的心」，農業的路越走越廣。

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