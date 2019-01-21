孕婦產死胎險丟命求償未果 嬰屍竟放診所冰櫃4個多月

2019-01-21 21:30

〔記者王俊忠／台南報導〕李姓孕婦去年9月初因羊水破裂到台南市1家婦產科診所待產，醫師診斷需再安胎，隔天李女身體出現異狀，診所緊急接生卻產下死胎，李女也險些沒命，家屬憤怒求償未果、拒領嬰屍，女嬰屍體就這麼在診所冰櫃躺了4個多月未下葬，家屬22日下午將到診所門口招魂、表達抗議。

據了解，22歲的李姓女子在10幾歲時曾墮過胎，生產有風險，她與男友交往後懷孕，打算冒險生下愛的結晶，去年3月訂婚，預計產後結婚。

李女家住嘉義，原本在嘉義的醫院產檢，後來搬到台南與男友同住，改到海安路這家婦產科診所做身體檢查，去年9月初，李女羊水破裂、前往診所待產，診所根據她提供的產前體檢報告得知她有不可預期的子癲前症，決定安胎3天再接生。

不料住進診所的李女隔天出現身體不適，院方緊急接生，胎兒一出生就死亡；李女還出現休克、全身器官衰竭與無凝血功能現象，緊急轉送成大醫院急救。李女不但未保住女兒、還昏迷住院1個多月，期間開刀兩次、一度洗腎。家屬認定診所有醫療疏失，指應考慮孕婦有子癲前症疾病，在羊水破裂當天就該立即接生，而不是拖延生產時間，造成胎盤剝離，嬰死、母重創。

這家婦產科診所林姓主秘表示，李女生產前體檢報告幾乎都在其他醫療單位做，診所醫師只能根據家屬提供的報告判斷，報告上說明李女的「子癲前症」屬於低風險，才會決定繼續安胎。此案發生後，因為家屬要求數百萬元的賠償天價，診所主動提出醫事調解，確認沒有醫療疏失，院方只能在道義上協助家屬向政府申請「生產事故補助」及負責李女後續醫療費用，不可能賠償如此天價。

因為雙方對賠償金額談不攏，李女家屬拒絕領出女嬰屍體，嬰屍就這麼在診所冰櫃裡躺了4個多月，家屬22日下午準備到診所門口招魂，先將女嬰魂魄引回祭拜。

診所聲明指出，去年9月1日李女在該診所生產時，發生不可預期的「嚴重子癲症伴隨胎盤早期剝離」症狀，是經由成醫診治確診，目前產婦已康復；遺憾的是新生兒經搶救仍然不治，之後診所和李女家屬數次協調說明事發原因，面對明確的醫療診斷結果，家屬仍拒絕接受，並提出高額賠償的不合理要求，將新生兒大體留置該診所，迄今未處理，傳出家屬將藉故糾眾到院滋擾，為維護病患就醫和保障同仁工作權利，李女家屬如有違法行為，會依法追究、絕不寬貸，並誠懇呼籲面對醫療不如意情形，請保持客觀理性，勿打擊醫療人員守護民眾健康的熱情和信心。

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