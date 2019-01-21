裡面有洋蔥？舊衣被龍山寺街友「整袋扛走」 暖哭網友

2019-01-21 22:02

〔即時新聞／綜合報導〕農曆新年假期將至，各個家庭紛紛準備大掃除，一名網友日前整理一袋舊衣服，前往龍山寺廣場想分給街友，事後將這段經驗分享到《Dcard》，得到破萬讚數，更被網友大讚「好暖」、「你真好」。

原PO表示，他原本想直接丟到舊衣回收箱，不過剛好得知近日有冷氣團要來，又想到常常有街友天冷猝死的新聞，所以決定直接拿到龍山寺分給街友。起先，他想一件件發，卻擔心會傷到街友的自尊，又怕若是放在太顯眼的地方，街友們可能會起衝突，於是貼了一張「覺得冷可以拿」的字條，將衣服擺在角落。

接著原PO沒走多遠，竟發現一名街友把整袋衣服提走，他原本以為對方想獨佔，相當懊惱，豈料這時對方卻打開袋子，將衣服發給年長者或行動不便、衣物較少的人，只替自己留了一件外套，還有一條毛毯給身旁的狗狗。

原PO和該名街友交談後，才得知許多街友因為年齡、疾病等因素，幾乎拿不到舊衣回收箱的衣服。離去之前，原PO問街友還有沒有需要幫助的地方，對方則問是否能替他買一包狗糧，說狗跟了10幾年都沒離開，怕也沒多久了，希望剩下的日子能讓牠有的吃，而原PO也盡了舉手之勞買狗糧，「看他很開心倒飼料給狗狗吃，心裡覺得很暖」。

最後，原PO坦言，這段經驗讓他很訝異，「因為我一直以為在這種糟糕的生活條件下還能為他人著想的人根本不存在，感謝這位街友打破了我的思維。」他也呼籲：「希望大家如果有用不到的舊衣物等等的可以捐出去，不論是直接給街友、舊衣回收箱或是動物之家等等，這些對我們來說當作垃圾丟棄的東西很可能就是他們度過寒冬的救命稻草。」

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