AI機器人「蘭醫師」問世 用LINE噓寒問暖

2019-01-21 19:26

〔記者湯世名／彰化報導〕彰化基督教醫院與宏達電（HTC）健康醫療事業部（DeepQ）今天舉辦「蘭醫師醫療照護對話機器人LINE Bot」發表會，「蘭醫師」是橫跨10家醫院的人工智慧AI+醫療區塊鏈對話機器人，民眾只需要用手機點開LINE，搜尋（@cch.org.tw），立即享有「蘭醫師」當個人的AI醫療助理，透過DeepQ醫療區塊鏈技術，強化跨院照護網的資訊安全，全面升級就醫前、中、後的全程醫療照護經驗。

彰基院長陳穆寬表示，「蘭醫師AI+區塊鏈對話機器人」將照護品質全面升級，民眾在很短的看診時間內要完整告訴醫師病況並不容易，「蘭醫師」不但會在看診前提醒看診，更會協助民眾紀錄相關問題，在還沒進入診間前把相關問題送給門診醫師，大幅提升醫病溝通的效率和診療品質。

民眾踏出診間後，「蘭醫師」就會主動送上個人化的衛教資料及用藥資訊，讓民眾可以管理個人化照護資訊，不用擔心衛教單張不見，或者無法對照藥品照片等問題。回到家後，「蘭醫師」也會主動關心詢問症狀是否改善，並將症狀變化紀錄起來，作為下次回診參考。

HTC DeepQ總裁張智威指出，此次是全台首次將AI+區塊鏈的技術應用在對話機器人上，解決傳統區塊鏈特性與醫療資料隱私性衝突的問題，讓醫療資料可以跨院，更提升民眾醫療資料的保護，讓醫療照護從單一醫院到醫療照護網，從院內延伸到院外照護。

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