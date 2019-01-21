營養午餐蔬菜農藥殘留全國第一？新北喊冤：因檢測嚴謹

2019-01-21 20:54

〔記者陳心瑜／新北報導〕農委會農業藥物毒物試驗所日前公布最新農藥殘留監測研究成果報告，新北市的蔬菜農藥殘留不合格率高達全國第一，水果則為全國第二，但新北推動營養午餐「四加一安心蔬菜計畫」已8年，是否代表計畫破功？新北市政府農業局澄清，檢出率高是因為檢測嚴謹，針對高風險以及曾違規業者稽查，強調遭檢出的農產絕不流入校園，也要求產地縣市政府裁罰。

最新的2017農藥殘留監測研究成果報告共有蔬菜、水果版本，針對一般以及校園的蔬菜、水果抽驗農藥殘留情形檢驗，新北市抽樣430件蔬菜、75件水果，來源為田間、農產品集貨場、團膳業者以及校園廚房等。

而新北市的430件蔬菜中，不合格（農藥超量或不得檢出）率為9.8％，共42件，不合格率為各縣市最高；75件水果中，不合格率為16％，共12件，僅次於新竹市的18.2%，排全國第二高。

而新北市政府2011年全國首創營養午餐「4+1安心蔬菜計畫」，讓學童四天吃安心蔬菜（吉園圃）與一天有機蔬菜，但農藥殘留全國居冠，學童營養午餐的食品安全是否未能把關？

新北市農業局強調，新北市雖然生產的農產不多，但是是農產主要消費地，農業局亦每月派員至學校及安心蔬菜供應產地進行農產品抽驗作業，並針對高風險、曾違規業者嚴謹稽查，因此不合格率較高。

農業局表示，為了杜絕不合格農產銷入新北，會將不合格的業者移送當地縣市政府裁罰，由各地方政府依有機農產適用的《農產品生產及驗證管理法》、吉園圃農產適用的《農藥管理法》，每件處以1萬5千元至15萬不等的罰鍰。

協助調度有機蔬菜、吉園圃認證蔬菜的新北果菜公司也會另外對農戶記點罰款，以有機蔬菜為例，除了於有機蔬菜截切場取樣外，更於食用前約2週前往產地取樣，經過約1周的檢驗時間，於食用前得知蔬菜檢驗結果，倘檢驗結果不合格，即不得將蔬菜送到新北市，並依合約內容停止供應及處以懲罰性違約金，直到有機驗證機構檢驗合格，且經再次取樣送驗合格，始得再次供應。。

新北教育局也表示，新北有4+1安心蔬菜計畫政策、學校自主管理、教育局定期督導考核，以及成立教育局、衛生局和農業局聯合稽核小組每月訪查等，守護午餐食安。

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