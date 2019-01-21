中國上海澎湖花火節開幕首航 外界擔憂非洲豬瘟配套措施

2019-01-21 23:17

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕選前首位登「陸」的縣長當選人賴峰偉，上任後又前往中國上海，敲定中國上海與澎湖在花火節開幕時首航，但看似蓬勃發展的兩岸關係，卻隱藏非洲豬瘟防疫問題，澎湖目前無防疫犬常駐，臨時調度將增添變數。

澎湖縣長賴峰偉、無黨團結聯盟主席林炳坤、議長劉陳昭玲、副議長陳雙全、旅遊處長陳美齡、澎湖旅遊業者一行人，20日率團訪問中國上海市台辦等單位，獲得正面回應。上海市台辦主任李文輝表示，將協助澎湖3月於上海舉辦觀光及農漁特產品推介會，並邀請參加「上海旅遊節」花車遊行，包機直航則可望於花火節開幕首航。

另外一行人也拜會中國上海市文化和旅遊局副局長程梅學、國旅集團上海有限公司、上海青旅集團等，程梅雪2月20日將專程到澎湖實地考察，體驗澎湖風土民情，並安排中國上海旅遊業者到澎踩線；而中國吉祥航空總裁趙宏亮在看完澎湖的簡介影片後表示，他們樂意促成上海澎湖直航。

由於中國現為非洲豬瘟嚴重疫區，台灣對於中國入境旅客保持相當高的警覺性，但查緝肉品非法入境主力的防疫犬，澎湖目前未配置，而澎湖縣政府警察局成立全台灣第4支、離島第1支警犬隊，但都以查緝毒品為主，因此在澎湖縣政府積極發展兩岸關係之際，相關的配套措施應及早準備，避免台灣的防疫破功。

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