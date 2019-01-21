國內首座「牡蠣殼加工廠」 落腳嘉義大林

2019-01-21 23:03

〔記者曾迺強／嘉義報導〕台糖公司興建國內首座「牡蠣殼加工廠」，讓牡蠣（蚵）殼回收再利用，確定落腳大林鎮的台糖生物科技事業部（大林糖廠）內，預定明年初投產。

台糖原本規劃嘉義縣東石鄉預定地從農地轉特定目的事業用地，但須通過環境影響評估，台糖內部認為曠日廢時，加上當地反對興建，另覓位於大林糖廠內的一‧二公頃乙種工業用地興建廠房，毋須實施環評。

台糖公司牡蠣殼投資專案組經理黃民生說，正式投產後，預計每年向蚵農收購5萬噸廢蚵殼，產出約4萬噸碳酸鈣應用在肥料、飼料、建料，甚至保健食品、美容保養品及醫藥原料等產品，創造廢棄物的附加價值。

不過，鄰近的陳姓居民反映，廢牡蠣殼在戶外曝曬下，可能衍生臭味，廢牡蠣運送往來頻繁，也有交通疑慮；大林鎮長簡志偉說，日前與鎮代表會前往考察，始知台糖在大林有重大投資，多數鎮民也不知情。

黃民生表示，加工廠距離民宅約1公里，將採密閉廠房、天然氣燃燒，對民眾影響小，也不會污染環境，會配合公所辦說明會，化解鄉親疑慮。

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