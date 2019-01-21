嘉市春節停收垃圾4天 新增2處白天定點收運

2019-01-21 19:49

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕嘉義市農曆春節期間垃圾清運的服務方式，從大年初一至初四（國曆2月5至8日）停收垃圾4天，為協助民眾處理過年期間產生的垃圾，初一至初四停收期間，今年增加兩處白天定點收運點，垃圾車分別於嘉義女中正門口及南門圓環在上午8點至下午4點停靠服務，並針對文化路觀光夜市重點旅遊景點，提供深夜定點收運。

嘉市環保局清潔隊長謝英鋒說，初一至初四停收期間，晚間10點半至隔日凌晨3點於嘉義女中對面（文化公園旁）定點執行收運業務，自凌晨3時起沿文化路收運至噴水圓環後於土地銀行旁，定點持續執行收運至凌晨5點半。

小年夜（國曆2月3日）適逢週日，清潔隊仍加班清運垃圾；除夕（國曆2月4日）上、下午沿清運路線各收運1次，除夕文化路深夜定點定時垃圾車暫停1日；初五（國曆2月9日）亦為上、下午各收運1次；初六（國曆2月10日）週日停運垃圾；初七（國曆2月11日）起恢復正常清運。

謝英鋒提醒，家家戶戶開始大掃除，汰舊換新大型廢棄家具及回收物，可洽環保局專線：05-2251775電話登記或環保局網頁進行登記。

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