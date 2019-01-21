AKB48子團空降動漫節 粉絲爆場迎女神

2019-01-21 21:13

〔記者吳柏軒／台北報導〕女神空降！日本火紅的大型女子偶像團體AKB48子團「AKB48 Team8」今空降台灣，登上台北國際動漫節舞台，6名甜美女神首度來台，展現甜美舞蹈，也讓台下粉絲爆場瘋狂應援。

今台北國際動漫節邁入第3天，今年雖辦在過年前夕，但剛好學生甫放寒假，前2天展期就已湧入21萬人次創紀錄，主辦單位預估，人潮提升下，粉絲的「提袋率」也跟著大增，營業收入可期。

而搭配動漫話題，出版代理商也在現場搭建「ICHIBAN JAPAN日本館」，邀日本多組偶像女團、聲優、舞台劇演員等來炒熱氣氛，今天更有「女神降臨」，歸屬日本最大女子偶像團體AKB48的子團「AKB48 Team8」首度登台，已在網路引發話題。

台灣東販表示，該團來台成員包含：佐藤七海、佐藤朱、清水麻璃亞、永野芹佳、人見古都音、行天優莉奈等，6人下午一登場，整齊劃一的學院風格洋裝，在台上唱跳甜美舞曲，展現日本一線女團的舞台實力，粉絲們更紛紛舉起手燈和應援扇來大聲歡呼。

除日偶吸睛，台灣「漫畫天后」亦不容小覷，出道20年的漫畫家林青慧也在今日舉辦簽名會，並以一身古裝來映襯其新書作品《花開千年》的風格，也在台上跟讀者娓娓道來書中用彼岸花傳說來描述男女主角受詛咒的愛情虐戀，也讓讀者又揪心，又期盼後續發展。

另，青文出版社則鎖定BL族群，迎來超人氣作品《被雙胞胎兒子同時盯上了》作者佳門サエコ，且佳門從高中時期就熱愛BL，沉迷至今，並專心一致地閱讀與創作，使作品漸趨洗鍊；新作則描述一名男子領養無血緣關係雙胞胎，但就在兒子們長大後，竟雙雙愛上父親的情節，吸引不少BL鐵粉關注。

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