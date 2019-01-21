嘉市廟會遶境 違法施放專業高空煙火被重罰

2019-01-21 22:05

〔記者丁偉杰／嘉市報導〕嘉義市消防局今天裁罰一件去年11月某廟會遶境活動違法施放專業高空煙火案，行為人陳姓男子被依違反「爆竹煙火管理條例」規定，共吃上4張罰單，總計裁罰42萬元，成為首樁違法施放專業高空煙火開罰案例。

嘉市消防局災害預防科長陳建志說，為提倡環保、杜絕空污等，市府去年修正「嘉市爆竹煙火施放管制自治條例」，限定廟會遶境活動施放爆竹煙火時間，如於早上六點前及晚間10點後施放，將裁罰3至15萬元；嘉市去年逾時施放一般煙火裁罰案有2件，檢查及勸導案共331件次。

從事小貨車司機的陳男是高雄人，7年多前在高雄曾被查到疑似涉及類似行為，因事證不足全身而退，這次他遠從高雄到嘉義參與廟會遶境活動卻觸法，得知被開罰高額罰款，嚇得直說：「下次不敢來嘉義了！」

嘉市消防局第一分隊長楊友仁說，去年11月17日，接獲民眾報案，指文化路中央廣場有人違法施放專業高空煙火，憂心恐危及公共安全，派員到場查緝時，陳男聞風離去，但現場查獲他遺留的6吋口徑15支、3吋口徑180支專業高空煙火，事後調路口監視器追查，揪出陳男涉案，他到案後坦承犯行，

陳男行為觸犯「爆竹煙火管理條例」，包括運出儲存地點未向市府主管機關報備、施放專業煙火未經申請許可、未投保公共意外責任險、違反施放作業及人員資格管理辦法等4項規定，嘉市消防局對他開出4張罰單，總計裁罰42萬元。

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