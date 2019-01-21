善意的巧合？ 屏東大學校徽遭控抄襲設計師作品

2019-01-21 21:19

〔即時新聞／綜合報導〕「上樑不正下樑歪!」台灣平面設計協會理事長、藍本設計執行長吳介民發現，設計師楊佳璋在2013年替健行科技大學設計的校徽，疑似被盜用修改，變成屏東大學校徽，讓他直呼是「教育之恥」。不過屏東大學澄清，校徽是由校內視覺藝術學系老師設計，保證原創。

屏大：校徽是校內老師設計，保證原創

吳介民在個人臉書上表示，2013年健行科大徵求校徽，當時楊佳璋曾對此提交個人作品，最後沒被健行科大選擇，沒想到經過修改，竟變成屏東大學校徽，真是「教育之恥」。

吳介民怒批，「所有的設計提案就如同拍攝婚紗照，拍了一堆雖然都是拍你，但只有付錢的才是你的，會出現這樣的事件一定是便宜行事，不懂著作權法，以為『全家就是你家，提案都是你的』，最後一定又推給菜鳥老師扛，難道學校高層都不用開會決議的嗎？」。吳介民也提到，說要重視台灣設計教育產業，教育單位卻不尊重智財權，要設計教育如何有未來。

楊佳璋則回應，2013年由他領導的樺致形象設計，接受「健行科技大學」的委託，打造全新健行科技大學的校徽與識別系統的設計，後來健行科大選擇該公司的另款設計圖；但屏東大學竟出現如此雷同的設計，是「抄襲」、「致敬」，還是「善意的巧合」?

據《蘋果日報》報導，屏東大學指出，2014年該校合併成立，為了新的校徽及校歌，成立專業的遴選委員會，當時Logo是校內視覺藝術學系老師自己設計，最後再依校長指示修改。屏東大學也說，目前正在調出設計資料，並強調設計圖都是原創，官網也有Logo設計理念。

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