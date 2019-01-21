竹縣青少年社規師 捲袖幫阿公修老房子

2019-01-21 21:11

［記者廖雪茹／新竹報導］新竹縣保存不少老房子，可惜缺乏整理！新竹縣青少年社規師成長營一群國小學童，今起6天由傳統泥水師傅帶領，捲起袖子用古法修繕「餘慶堂」泥磚屋，一起認識傳統工法、學習動手做，幫阿公找回憶！

新竹縣政府交通旅遊處規畫的青少年社規師成長營，至今第3屆。社規師們利用寒假今起至26日6天，分3個梯次，規畫了一系列修老屋的課程，從做泥磚開始、夯土牆、修屋頂，找到社區中的傳統泥水老師傅黃澄秀、楊忠貴等，同時和台灣自然家屋學會江益璋老師合作，學習新的綠建築工法。

這次活動共吸引75人次參加，其中有一半是國小學生，還有多名高中、大學生參與。社規師黃宏堡說，就地取材的泥磚屋，主要原料是泥土和稻桿，冬暖夏涼，可說是先人智慧結晶的環保綠建築；因此，他把傳統工法，用簡單易學的方式，帶領大、小朋友一起動手做，一起幫阿公修老屋。小朋友們個個玩得全身泥巴。

竹東鎮員山社區的一棟老屋「餘慶堂」，是一座保存尚稱良好的泥磚屋。屋主是90多歲的余阿公，年輕時跟兄弟們一磚一瓦親手搭建起來的。他們從做泥磚開始，堆土牆，最後一起蓋好三合院。後來，因為高鐵興建，土地被徵收，阿公搬出老宅，鄰居也一戶戶搬遷，老屋沒人住了，聚落也消失，而古早的技術也逐漸被遺忘。

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