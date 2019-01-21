農曆春節防疫不打烊 新北開設類流感門診

2019-01-21 19:46

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市流感疫情已進入流行期，預計農曆春節前後達到高峰。為避免急診壅塞引發交叉感染，市府輔導轄內13家醫院，在春節期間開設95診次的類流感特別門診，並協調640家合約醫療院所提供門診服務，開診情形可至衛生局官網查詢。

衛生局長陳潤秋表示，今年1月進入流感流行期，較往年延遲，統計上週類流感門診就醫人次為1萬4247人次、急診1366人次，因春節假期高達9天，返鄉及旅遊人潮眾多，頻繁的社交活動易加速病毒傳播。

陳潤秋說，分析近3年春節除夕至初三，平均每天有659人次因類流感症狀至急診就醫。今年衛生局輔導13家醫院加開類流感門診，並協調640家基層診所開診，提供公費流感抗病毒藥劑，盼紓解急診就醫人潮。

衛生局疾病管制科長許玉芬呼籲，流感初期症狀是「一燒」、「二痛（頭痛、肌肉酸痛）」、「三疲倦」，長者、嬰幼兒、孕婦、免疫功能不全、慢性病患或BMI值大於30者，為併發重症高危險群，嚴重者將導致死亡。

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