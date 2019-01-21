玉山初雪「報到」 北峰積雪約2.8公分

2019-01-21 18:31

〔記者謝介裕／南投報導〕玉山終於飄降今年入冬第1場雪！

冷氣團來襲，全台天氣變得又濕又冷，今日上午玉山3000公尺以上高山，斷斷續續降下「雪粒」，海拔高度3402公尺的排雲山莊，係攀登玉山主峰線唯一夜宿場所，也在上午9時許，開始下起綿綿細雨，迄上午11時後，則出現雨中夾帶冰霰奇景，緊接著，在下午3時10分起，陸陸續續轉為雪花降下瑞雪，也創下玉山66年來最晚的初雪紀錄，目前排雲山莊積雪約1公分，北峰一帶最深達2.8公分。

玉山國家公園管理處指出，今日玉山難得接連出現細雨、冰霰、雪粒，以及各界期待已久的初雪，也讓人看到天氣變化多端、無常的一面。

尤其，山上溫差大，太陽出來時，戶外溫度可能達攝氏1、20度，但太陽一旦被雲霧遮掩，溫度便會急速下降至冰點左右，且海拔高度愈高，溫差愈大，呼籲山友上山時一定要帶好登山裝備並注意保暖，避免意外發生。

相關影音

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/