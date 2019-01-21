退貨3個月都說沒收到！民眾氣炸：再也不買中國網購

2019-01-21 20:42

〔即時新聞／綜合報導〕台灣民眾目前可透過網購平台與中國民眾相互交流，但有民眾在網路上貼出自己的經歷，直呼「損失錢又受氣」，和中國賣家申請退貨並將物品寄去中國從此沒有下文，民眾爆氣「以後再也不會跟對岸的買東西了」。

民眾與中國賣家透過網購平台傳送訊息，他將擷圖放上臉書社團「爆廢公社」，當中顯示他網購1件運動短褲，物品寄達後被賣家催去取貨，但卻發現尺寸太小因此和對方申請退貨，中國賣家提供他1個位於浙江省寧波市的地址，要他將物品退寄。

民眾在2018年10月8日透過中華郵政將短褲寄出後，同月15日向賣家詢問是否收到物品，但對方表示並無寄達，民眾於11月19日再次詢問，還提到使用郵局系統「沒準40天到60天（才送到）都很正常」，一直到本月2日和中國賣家確認，對方同樣回覆沒有收到物品。

民眾對此質疑是否中國賣家不想進行退款作業，但對方感到相當冤枉，還安撫他會請人前往中國的郵局詢問，但至今仍無下文，民眾表示，「看來我成了一個最大的笑話，我是第一次碰到這情形，被笑我認了」；網友們則認為避免在網購平台與中國賣家交易，以免文化、退款、運費等事項出現問題。

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