北城泳池突歇業 民眾批過期票退費太低

2019-01-21 20:36

〔記者邱書昱／新北報導〕新北市土城區北城游泳池在1月8號張貼公告租約到期，相隔2天後結束營業，業者雖然提出退費等相關事宜，但過期優惠券的退費沒有達成共識，民眾和新北市議員江怡臻尋求協助。新北市消費者保護官兼室主任王治宇表示，業者已擬定好較佳的退款方式，也提醒民眾不要大量購買促銷票券。

北城游泳池突然歇業，手中握有票券的民眾急尋退費方案，業者貼出公告表示，會員及尚未過期票券者可以到中和區的水藍天、北一使用，而過期優惠券也可以補貼50元差額入場。

受影響的陳小姐表示，之前過期優惠票券可以用差額補價入內，但是歇業後卻直接無法使用，民眾不能接受，希望業者能以近十年最低的優惠價格進行補償。

江怡臻指出，目前接到130多位民眾反應，共計約1800多張過期優惠券，儘管業者能直接退款五十元，但是民眾認為當初購買價格比退款高，將持續與新北市消保官、新北市體育處及業者聯繫，找出合理退費票價的平衡點。

致電詢問中和北一工作人員表示，前來退費的人數已經達8成，而會員的部分已經達9成9，包含寄物櫃等設備也有退款，北城游泳池門口處會貼上公告，在1月31日過後再次統計人數，並且以簡訊、電話方式告知，至於爭議的過期票部分，由於近幾年的物價波動，因此會和民眾以協商方式退費。

對此，王治宇說，北城游泳池已經研擬更好方案，以過往促銷方案價格退款，也會建議業者在優惠票券上能夠清楚標示內容，以免造成消費者誤會。他也提醒民眾不要大量購買優惠票券，盡可能越早用完，存放時間久風險也會越大。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/