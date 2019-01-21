苗栗石虎保育自治條例草案 開發保育並重拚過關

2019-01-21 20:26

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕2019年初始，一級瀕臨絕種野生動物石虎全台便已傳出3起路殺，保育行動刻不容緩；苗栗縣政府再提「苗栗縣石虎保育自治條例草案」，並舉辦說明會彙整各方意見，盼於地方開發與保育間求取平衡，力拚於今年議會審議順利過關。

全台僅存不到500隻的石虎，約7成棲息於苗栗縣淺山，但今年初縣內就已傳出2起石虎遭車輛撞擊死亡的「路殺」事件。

去年苗縣府提出石虎保育自治條例，但遭縣議會質疑阻礙地方發展，決議退回；農業處上週再提新版草案並舉辦說明會，最大改變在於刪除劃設及公告石虎棲地規定；而去年引發討論的「縣府於棲地內興辦公共工程開發逾1公頃或闢路逾1公里，須向專家諮詢，採取友善環境工法」則予以保留。

農業處長表示，將「公告石虎棲地」予以刪除，改著重人類活動管理，補助在地社區成立石虎保護巡守隊及推行友善環境耕作；而縣府進行公共工程開發須徵詢諮詢生態專家意見，但民間單位開發不受限，但會予以輔導比照辦理，強調以「約束縣府、鼓勵民間」進行友善開發。

陳錦俊說，自治條例不會限制私人土地開發，也不會侵犯私有財產，盼在石虎保育與開發中取得平衡，另也將公開經學術單位調查已知縣內石虎活動地區；台灣石虎保育協會秘書長吳佳其肯定苗縣府的努力，也盼持續加強溝通，消弭各界對開發與保育對立的迷思。

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