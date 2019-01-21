年節食品抽驗 白木耳不合格率最高

2019-01-21 20:17

〔記者周彥妤／台北報導〕不久就要過年，台北市衛生局抽驗市售年節食品結果出爐，共抽驗199件，其中「白木耳」不合格率二成五最高，3件違規品分別檢出1至4項超標或不得檢出的殘留農藥；標示違規部分，則有2件知名網購美食「Mr.Roll 手工蛋捲」、1件手工豆丁，所有違規品均已下架。

據衛生局公告稽查名冊，共抽驗木耳、金針、竹笙、蔬果、水產品、肉品、烘焙食品、堅果加工、葡萄乾、糖果、米濕製品、豆製品、熟食等計199件，其中4件品質檢驗違規。

衛生局表示，品質檢驗又以「白木耳」不合格率二成五最高，抽驗12件就有3件違規，包括同在士林區的瑞泰糧食工廠、信興行，來源廠商均為高雄市精成行，以及北投區星美雜糧行販售，來源尚待釐清，都分別檢出1至4項超標或不得檢出的殘留農藥。

衛生局指出，前述殘留農藥不合格產品，係違反食品安全衛生管理法，可處6萬元至2億元罰鍰；若無法交代來源，則依同法，可處分販售業者3萬元至300萬元罰鍰。

另外，1件士林區大村雜糧行販售的「金針」，來自台東池上鄉福文村靜安路8號吳姓廠商，檢出二氧化硫超標逾4倍，依食安法，可處製造業者或責任廠商3萬元至300萬元罰鍰。

至於標示違規部分，有2件知名網購美食「Mr.Roll 手工蛋捲」、1件中正區豐裕雜糧有限公司販售的「手工豆丁」，來自大同區菊珍軒食品有限公司，成份及營養標示格式不符規定，可處3萬元至300萬元，或4萬元至400萬元罰鍰，限期回收改正，未改正前不得繼續販賣。

衛生局提醒，氣喘病患者食用含有超量二氧化硫的食品，可能會產生不同程度的過敏反應，引發哮喘與呼吸困難，故選購金針或木耳等產品時，應避免選擇聞來刺鼻、非自然原味等，販售商必要時應取得合格檢驗報告及產地合格證明。

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